Gaza : Le corps de l'otage Yehudit Weiss, atteinte d'un cancer, a été trouvé par Tsahal près de Shifa

238 otages sont toujours retenus par le Hamas à Gaza

Le corps sans vie de Yehudit Weiss, otage israélienne de 64 ans enlevée le 7 octobre par le Hamas au kibboutz Be'eri, a été retrouvé par Tsahal près de l'hôpital Shifa à Gaza. Elle était atteinte d'un cancer et nécessitait des soins quotidiens.

Le corps de Yehudit Weiss a été retrouvé près de matériel militaire, notamment des fusils Kalachnikov et des RPG.

Suite à un processus d'identification mené jeudi par le personnel médical militaire et le rabbinat, en collaboration avec l'Institut de médecine légale et la police israélienne, des représentants de Tsahal et de la police ont informé la famille de Yehudit de son décès. L'armée israélienne présente ses sincères condoléances à la famille.

Courtesy by the family Yehudit Weiss et son mari

"La tâche nationale qui nous attend est de retrouver les otages et de les ramener chez eux. L’armée israélienne opère aux côtés et en pleine coordination avec les institutions nationales et de sécurité compétentes afin de poursuivre ces missions. Nous ne cesserons pas la mission jusqu'à ce qu'elle soit achevée complètement" a déclaré Tsahal.

Tsahal aurait récupéré plusieurs corps dans l'hôpital Shifa jeudi matin, qui sont en cours d'identification, rapporte le directeur de l'hôpital.

238 otages sont toujours retenus par le Hamas à Gaza.