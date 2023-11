"Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver les civils de Gaza", affirme Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dans une interview accordée au réseau américain CBS qu'Israël faisait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver les civils de Gaza, notamment en larguant des tracts, mais que ses tentatives pour minimiser les pertes "n'ont pas abouti".

"Nous faisons tout notre possible pour mettre les citoyens hors de danger, tandis que le Hamas fait tout le contraire", a-t-il dit. "Nous envoyons des tracts, les appelons sur leur téléphone portable et leur disons de partir, et beaucoup sont partis", a-t-il ajouté. "Nous essaierons de terminer ce travail avec un minimum de victimes civiles. C'est ce que nous essayons de faire, mais malheureusement nous n'y parvenons pas".