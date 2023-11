La Syrie affirme avoir intercepté plusieurs missiles israéliens dans la région de Damas

Huit missiles auraient été tirés depuis le plateau du Golan israélien, la majorité interceptée par la défense aérienne syrienne, selon les médias syriens

L’agence de presse d’État syrienne SANA a affirmé vendredi qu’Israël avait mené une frappe aérienne dans la région de la capitale Damas dans la nuit, causant des dégâts matériels. Huit missiles auraient été tirés depuis le plateau du Golan israélien, la majorité interceptée par la défense aérienne syrienne, selon l’agence. "Vers 02h25, l'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis les hauteurs du Golan occupé, visant plusieurs positions dans les environs de Damas", a déclaré l'agence SANA, citant une source militaire.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), un média d'opposition, a quant à lui indiqué que les frappes attribuées à Israël avaient touché une route menant à l'aéroport international de Damas, ainsi que des zones où le Hezbollah et des milices pro-iraniennes possèdent des quartiers généraux et des sites militaires. Deux membres de milices pro-iraniennes ont été tués et plusieurs autres blessés, selon l’OSDH.

La route en direction de l’aéroport est par ailleurs toujours hors service à la suite d'une précédente frappe aérienne, également attribuée à Israël, a précisé la même source. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, a ajouté que des ambulances se sont précipitées sur les lieux.

Israël, comme la plupart du temps lorsque des frappes en Syrie lui sont attribuées, n’a fait aucun commentaire.