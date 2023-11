"Accord imminent" pour la libération d'otages contre une trêve de trois jours (média saoudien)

L'accord prévoirait notamment une entrée limitée de carburant dans la bande de Gaza sous la supervision de l'ONU

La chaîne d'information saoudienne Al-Arabiya, citant des sources au fait des négociations, a rapporté vendredi qu’"un accord imminent" serait sur le point d’être conclu au sujet des otages détenus par le Hamas à Gaza, sur la base d'un cessez-le-feu de trois jours. L'accord prévoirait notamment une entrée limitée de carburant dans la bande de Gaza sous la supervision de l'ONU, ce que le cabinet de guerre israélien a accepté de faire vendredi à des fins humanitaires, selon une source politique israélienne.

Wissam Nassar /FLASH90 Un camion citerne livre du carburant dans la bande de Gaza

Le cabinet de guerre a approuvé à l'unanimité une recommandation commune de Tsahal et du Shin Bet, qui répondrait à la demande des États-Unis d'autoriser l'entrée de deux camions citernes de diesel par jour pour répondre aux besoins de l'ONU en matière d'infrastructures d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. "Cette action vise, entre autres, à soutenir de manière minimale les systèmes d'eau, d'égouts et d'assainissement, afin de prévenir l'apparition d'épidémies qui pourraient se propager dans toute la région", a expliqué la source politique israélienne.

Dans le même temps, les autorités égyptiennes prépareraient 10 camions transportant 150 000 litres de carburant pour entrer dans la bande de Gaza par le poste frontière de Rafah, selon Sky News Arabic. Selon les informations rapportées par Sky News, le carburant serait utilisé pour les camions de l'UNRWA, les besoins humanitaires et pour alimenter les générateurs de la société de télécommunication de Gaza.

SAID KHATIB / AFP Une école gérée par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza

Un fonctionnaire au fait du dossier avait auparavant déclaré à Reuters mercredi, que le Hamas avait accepté les "grandes lignes" de la libération de 50 otages civils enlevés en Israël le 7 octobre, mais qu'Israël négociait encore sur les conditions. Les informations rapportées par Reuters ont aussi révélé que certaines des conditions étaient un cessez-le-feu de trois jours et la libération d'un nombre non divulgué de femmes et de jeunes Palestiniens détenus par Israël, ainsi qu'une augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.