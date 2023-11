Tsahal s’empare de la place d’armes du Hamas et y organise une cérémonie à la mémoire des soldats tombés

Sur le terrain d’entraînement où le Hamas a organisé et entraîné ses forces, les soldats Golani ont tracé une étoile de David

"La place d'où sont partis les terroristes pour le massacre du 7 octobre est désormais entre les mains des soldats Golani", a indiqué la célèbre brigade de l’armée israélienne qui a déjà pris le contrôle de nombreuses places fortes du Hamas dans la bande de Gaza. Au plus profond de la bande de Gaza, sur la place d'armes du Hamas, les soldats de la brigade Golani ont organisé une cérémonie en mémoire de leurs camarades tombés au combat.

Sur la place d'armes de la "Katiba", au cœur de la ville de Gaza, où étaient entraînés les terroristes du Hamas, les soldats Golani ont effectué une parade militaire en souvenir des 72 soldats de la brigade, tombés au combat depuis le début de la guerre. Sur le terrain d’entraînement où le Hamas a organisé et entraîné ses forces, les "Golanim" ont tracé une étoile de David.

Les combattants de la Brigade Golani ont combattu les terroristes de l'organisation terroriste Hamas dans la matinée du 7 octobre et ont subi de nombreuses pertes. Ces derniers jours, les soldats Golani combattent au plus profond du territoire de la bande de Gaza dans des batailles intenses et frappent durement les infrastructures et les membres du Hamas.

"Tsahal et la Brigade Golani accompagnent les familles endeuillées dans cette période difficile. Les commandants et les combattants de la brigade se tiendront toujours aux côtés des familles des victimes et continueront à les soutenir", a indiqué un communiqué du porte-parole de Tsahal.