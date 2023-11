Elon Musk : "De la rivière à la mer" est un appel au génocide, les publications de ce message entraîneront une suspension de X

Le propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter), Elon Musk a souligné dans des publications sur son compte personnel que les appels à la "décolonisation" d'Israël et la déclaration "From the river to the see, Palstine will be free" (De la rivière à la mer, la Palestine sera libérée) constituent un appel au génocide, et entraîneront la suspension du compte X des utilisateurs. La déclaration de Musk intervient dans le contexte de son soutien apparent à une théorie du complot antisémite, qui a conduit de grandes entreprises à cesser d'acheter des publicités sur le réseau social, y compris Disney, Apple et Warner Bros.