Netanyahou : "Le Hamas doit être remplacé par un gouvernement qui veut reconstruire Gaza"

Le Premier ministre a affirmé que Israël devrait maintenir une "responsabilité militaire complète" à Gaza, "dans un avenir prévisible"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été interviewé vendredi soir par la radio américaine NPR, évoquant le "jour d'après" à Gaza : "Il faut assurer un changement culturel dans tout gouvernement civil à Gaza, il est inacceptable qu'ils financent le terrorisme contre lequel nous devons lutter". Netanyahou a souligné que Israël devrait maintenir une "responsabilité militaire complète" à Gaza, "dans un avenir prévisible".

Interrogé sur qui pourrait remplacer le Hamas dans la bande de Gaza si ce n'est pas l'Autorité palestinienne, il a répondu : "Il faut quelqu'un qui ne partage pas les objectifs du Hamas et son endoctrinement dans l'éducation de ses enfants selon lequel Israël doit être détruit. Or, l'Autorité palestinienne enseigne aux enfants palestiniens qu'ils doivent détruire Israël".

Le Premier ministre israélien a comparé le Hamas à l'Allemagne nazie et au Japon lorsqu'ils ont attaqué les États-Unis : "Cette génération doit avoir un avenir différent, tout comme le peuple allemand ou japonais a eu une génération différente, après avoir éliminé ces régimes toxiques et ces monstres sans cœur. Nous avons besoin de remplacer cela par quelque chose qui se soucie d'un avenir de paix entre Israël et les Palestiniens, qui se soucie de la reconstruction de Gaza, et qui se soucie d'éliminer la brutalité terroriste qui a assujetti les habitants de Gaza. Dès que nous aurons vaincu le Hamas, nous devrons nous assurer qu'il n'y ait pas un nouveau Hamas".

Kobi Gideon /L.A.M Le Premier ministre Netanyahu rend visite aux combattants de l'unité de patrouille du désert (le GDS bédouin)

Dans la dernière partie de l'interview, l'intervieweur a confronté le dirigeant israélien, qui n’a pas rencontré les résidents des régions frontalières depuis plus d'un mois, avec des enregistrements de deux citoyens israéliens exprimant leur manque de confiance envers le gouvernement et Netanyahou. "Ces voix emplies de désespoir reflètent leur déception. Comment pourraient-ils ne pas être déçus après un événement pareil ? Toutefois, il est crucial de reconnaître que, malgré cela, l'État est aujourd'hui plus fort que jamais", a réagi Netanyahou en écoutant ces témoignages.