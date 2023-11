Elon Musk : "De la rivière à la mer" est un appel au génocide, publier ce message entraînera une suspension sur X

Plus tôt dans la semaine, le milliardaire avait soutenu une théorie du complot antisémite, ayant entraîné le retrait des publicités de grandes entreprises

Elon Musk, propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter), a déclaré sur son compte personnel que les appels à la "décolonisation" d'Israël et l'affirmation "From the river to the see, Palstine will be free" (De la rivière à la mer, la Palestine sera libérée) sont des appels au génocide, dont la publication conduira dorénavant à la suspension des comptes X des utilisateurs concernés. Cette déclaration survient après son apparent soutien à une théorie du complot antisémite, ayant entraîné le retrait des publicités de grandes entreprises telles que IBM, Disney, Apple et Warner Bros du réseau social.

https://twitter.com/i/web/status/1725645884409401435 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus tôt cette semaine, Musk a suscité la controverse en approuvant un article sur la plateforme, promouvant une théorie conspirationniste antisémite prétendant que les Juifs "détestent" les Blancs. Musk avait réagi à ce message par "Vous avez dit la vérité". Il a intensifié la polémique avec un autre post prétendant que la situation était "super compliquée" car les Blancs "ne sont pas autorisés à être fiers de leur race". Il a aussi accusé la Ligue anti-diffamation de mener des "attaques injustes contre la majorité de l'Occident, alors que la plupart de l'Occident soutient les Juifs et Israël".

https://twitter.com/i/web/status/1725656810449772662 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

IBM et Apple ont réagi fortement à ces publications, s'opposant à l'apparition de leurs publicités sur une plateforme où sont soutenus Adolf Hitler et le parti nazi. IBM a affirmé avoir "une tolérance zéro pour les discours de haine et la discrimination", et a immédiatement suspendu toutes ses dépenses publicitaires sur X en attendant une enquête sur cette situation inacceptable, selon un communiqué de la société. En réponse à la décision d'IBM, Linda Icarino, PDG de X, a souligné : "Nous sommes fermes dans notre lutte contre l'antisémitisme et la discrimination. Il n'y a pas de place pour cela dans notre monde, c'est inacceptable et répréhensible".