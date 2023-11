Une vidéo virale dénonce le silence face aux viols des Israéliennes le 7 octobre

Dans le spot, l'association factice de soutien aux femmes relègue toute violence envers les Israéliennes au rang "résistance légitime"

En réponse au mutisme des organisations féminines internationales concernant le viol, le meurtre et l'enlèvement de femmes israéliennes par des terroristes le 7 octobre, un groupe de volontaires israéliens a produit une vidéo de sensibilisation mettant en lumière l'absurdité de ce silence face aux souffrances des femmes en Israël.

La vidéo, devenue virale avec des millions de vues à travers le monde, présente une femme israélienne victime de viol par un terroriste lors du massacre du festival Nova à Re’im qui se rend à l'accueil d'un poste de police pour signaler son agression. Au début, elle est bien accueillie et on lui demande de fournir des détails. Cependant, dès qu'elle révèle que son agresseur est Palestinien et qu'elle est Israélienne, elle se heurte à un rejet catégorique et méprisant, l'accueil lui affirmant qu'il n'y a pas de preuves. La direction a classé toute violence envers les Israéliens comme une "résistance légitime".

AP Des terroristes du Hamas transportent à moto un otage du kibboutz de Kfar Azza vers la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

L'employée de la réception, en réponse à la victime, dit : "Excusez-moi, il parlait arabe ? Votre agresseur était Palestinien ? C'est étrange, mais nous ne pouvons pas vous aider". Une autre employée demande si elle a des preuves. La victime répond affirmativement, précisant que l'acte a été filmé. Malgré cela, elle est renvoyée chez elle, profondément bouleversée. Peu après, une autre Israélienne arrive pour signaler l'enlèvement de sa fille, mais elle est également éconduite.

La vidéo est l'œuvre de Hila Yerushalmi, créatrice de contenu et gestionnaire de communauté pour la maison de vente aux enchères "Tirosh". Suite aux événements du 7 octobre, Yerushalmi a interrompu la publication de contenus artistiques pour se consacrer à des vidéos de sensibilisation. En tant que féministe, le silence des organisations féminines internationales l'a indignée, la poussant à rédiger un scénario soulignant l'absurdité de la situation. "Le viol est un crime difficile à prouver devant un tribunal", explique-t-elle. Beaucoup de femmes violées ne portent plainte que des années après l'agression, et sans traitement immédiat des preuves physiques, il est ardu de prouver le crime au tribunal. Cela a conduit les organisations féminines à adopter une approche de croyance automatique envers toute plaignante.

Yerushalmi souligne que, face aux récits horribles de viol du 7 octobre, la demande abrupte de preuves représente un double standard choquant. "C'est une approche adoptée uniquement contre les Israéliennes dans le contexte actuel et c'est révoltant", a-t-elle affirmé.