CNN diffuse un reportage de 6 minutes sur les viols commis le 7 octobre

La chaîne américaine CNN a diffusé jeudi soir un reportage d'investigation de six minutes, révélant des témoignages déchirants sur des viols perpétrés le 7 octobre, lors de l’attaque du Hamas. Israël, conscient de l'importance de ces révélations, a organisé des briefings pour les médias internationaux afin de mettre en lumière ces témoignages accablants.

Le reportage, présenté par Jake Tapper, met en avant des témoignages particulièrement éprouvants : un paramédical raconte comment il a trouvé des jeunes filles violées et tuées, une bénévole du camp de Shora partage son expérience traumatisante, et une survivante relate les horreurs infligées par les terroristes du Hamas. Tapper a introduit le sujet en avertissant les téléspectateurs de la nature perturbante du contenu.

"Les terroristes ont raconté que le but de la décapitation et du viol était de semer la peur et la panique dans la population israélienne"

L'enquête criminelle sur les auteurs de ces actes, menée par les enquêteurs de l’unité Lahav 433, avance avec plus de 700 témoignages recueillis de survivants. Ils disposent également de dizaines de milliers de fichiers vidéo documentant les scènes de massacre. Cette enquête est la plus vaste jamais réalisée dans le pays.

Haïm Goldberg / Flash 90 Le kibboutz Beeri dans le sud d'Israël

Selon des sources policières, il existe des preuves que les terroristes se sont entraînés pendant des années pour le massacre. "Les terroristes ont raconté que le but de la décapitation et du viol était de semer la peur et la panique dans la population israélienne", ont-ils dit.

La démarche d'Israël pour attirer l'attention sur ces viols intervient après que certaines voix dans le monde ont nié l'existence de tels actes. Par ailleurs, de nombreuses organisations féminines internationales sont restées silencieuses et n’ont pas encore condamné ces actes. À l'approche du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, le ministère des Affaires étrangères israélien intensifie ses efforts pour sensibiliser la communauté internationale.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des femmes participent à un rassemblement appelant à la libération des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, sur la "Place des Otages" à Tel Aviv, le 12 novembre 2023

Les organisations féminines en Israël ont tenu une grande manifestation la semaine dernière, critiquant sévèrement les organisations féminines internationales qui continuent de se taire sur les crimes contre l'humanité commis par le Hamas.

Même ces institutions censées protéger les femmes et les enfants refusent de reconnaître ce qu'il s'est passé le 7 octobre

Dans l'enquête de CNN, le docteur Kochav Elkaim Levi, experte en droit international à l'Université hébraïque, a dénoncé le silence des organisations des droits de l’homme. "Nous sommes confrontés, non seulement aux conséquences de l'attaque terrible, mais aussi à des mécanismes de déni de la part de ces mêmes institutions censées condamner ces crimes. Nous avons rencontré une indifférence incroyable. Même ces institutions censées protéger les femmes et les enfants refusent de reconnaître ce qui s'est passé le 7 octobre. Tout ce qui reste, c'est une incitation violente à la haine contre les Juifs et les Israéliens. Il y a un lien direct entre l’absence de condamnation et la violence et l'antisémitisme croissants dans le monde", a-t-elle affirmé.