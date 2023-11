Israël : des milliers de personnes arrivent à Jérusalem pour réclamer le retour des otages

La marche, entamée mardi à Tel Aviv, va s'achever par un grand rassemblement, en fin d'après-midi devant le bureau du Premier ministre

La marche pour le retour des otages, entamée mardi à Tel Aviv, entre aujourd'hui dans son dernier jour. Les familles, leurs proches et les sympathisants se dirigent vers Jérusalem, où un grand rassemblement est prévu à 16h30 devant le bureau du Premier ministre. Un rassemblement majeur se tiendra par ailleurs sur la Place des Otages à Tel Aviv, rue Shaul Hamelech, à 20h00.

Avec l'espoir qu'un accord pour la libération des otages soit conclu prochainement, des milliers de personnes ont rejoint le point de départ à Ein Hemed et se sont mises en marche sur l'autoroute 1, qui relie Jérusalem à Tel Aviv. "Il est impératif de ramener tous les otages, sans exception. Le pacte entre les citoyens et l'État est clair et indiscutable", ont affirmé des participants à la marche.

Yonatan Sindel/Flash90 Les familles des otages du Hamas à Gaza marchent avec des centaines d'Israéliens vers le Parlement israélien à Jérusalem

Par alleurs, le quartier général des familles des otages a annoncé que les ministres Benny Gantz et Gadi Eisenkot ont répondu positivement à leur demande de rencontre. La réunion se tiendra en fin de journée, à 18h30, dans les locaux du quartier général des familles. Ils attendent encore les réponses du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Galant et du ministre Ron Dermer pour participer à cette importante discussion.