Gaza : Tsahal dément avoir ordonné l'évacuation de l'hôpital Shifa

Un journaliste de l'AFP a rapporté que des soldats israéliens ont ordonné l'évacuation de l'hôpital "sous une heure" en début de matinée

Des centaines de personnes ont quitté samedi l'hôpital Shifa de Gaza, où il a été rapporté que "120 blessés" et des bébés prématurés n'ont pas pu être évacués. Des médecins sont restés sur place pour prendre soin de ces patients, ont précisé des responsables de l'établissement à l'AFP, sans toutefois indiquer le nombre exact de bébés encore présents.

Un journaliste de l'AFP sur place a rapporté que des soldats israéliens ont ordonné via haut-parleur l'évacuation de l'hôpital "sous une heure" en début de matinée. Cependant, l'armée israélienne a démenti ces allégations, affirmant n'avoir donné aucun ordre d'évacuation, mais avoir "répondu à une demande" du directeur de l'hôpital pour permettre une évacuation sécurisée des personnes qui s'y étaient réfugiées.

Selon l'ONU, 2 300 patients, soignants et déplacés se trouvaient dans l'établissement. Israël et les États-Unis affirment que le Hamas, au pouvoir à Gaza, utilise l'hôpital comme base militaire. L'évacuation de l'hôpital a commencé il y a plusieurs jours, et la majorité des milliers de personnes qui s'y trouvaient avant l'intervention de Tsahal l'ont déjà quitté.

MOHAMMED ABED / AFP Des Gazaouis fuient le nord de la bande de Gaza pour trouver refuge au sud, via le corridor humanitaire établi par Tsahal

Ce matin, des colonnes de déplacés, médecins, malades et blessés se dirigeaient vers la route de Salaheddine, menant au sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne souhaite relocaliser les 1,1 million d'habitants du nord de ce territoire, zone de combats intenses au sol contre le Hamas. Elle a donc ouvert un corridor menant à cette route.

L'armée israélienne, dont les chars encerclent l'hôpital, procède à des fouilles "bâtiment par bâtiment" dans le complexe, suspectant la présence d'un repaire du Hamas, notamment dans un réseau de tunnels souterrains. Des soldats interrogent également les personnes à l'intérieur de l'établissement.