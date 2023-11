Néguev : un forum judéo-arabe pour soutenir les victimes de la guerre et leurs familles

"Nous voulons rappeler que le seul ennemi c’est le Hamas, nous n’avons rien à voir avec lui!"

Afin de venir en aide aux victimes de la guerre et à leurs familles du Néguev en Israël, un forum judéo-arabe a été créé par le lieutenant-colonel Wahid Ahoziil et Rotem Shurtz Borowitz, sous l’égide du Centre de résilience de la société bédouine dirigé par Ibrahim Elatauna.

Le forum œuvre en faveur des familles d’otages et de personnes assassinées mais aussi des blessés et des victimes d'anxiété et de post-traumatismes. Cette association offre un soutien communautaire et une aide psychosociale basés sur la coexistence. Le forum est notamment composé de membres du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Égalité sociale. Il constitue un pont entre les services sociaux des différentes autorités et ministères.

"C’était important pour nous de rassembler au sein d’un même organisme plusieurs ministères afin de proposer le meilleur soutien aux familles. Mon objectif est de mettre en place un endroit pour tous ceux qui ont été touchés par ce drame, de près ou de loin, que l'on puisse écouter leurs histoires et que la société israélienne se rende compte que nous sommes de vrais partenaires, pas uniquement dans les paroles mais aussi dans les actes. La communauté bédouine fait partie intégrante de la société israélienne", a affirmé Wahid Ahoziil à i24NEWS.

La société bédouine n’a pas été épargnée par le massacre du Hamas le 7 octobre. En effet, 17 personnes ont été tuées, 6 ont été enlevées à Gaza, 10 ont été blessées physiquement et 110 (enfants et adultes) souffrent des traumatismes psychologiques. Par ailleurs, 10 héros bédouins ont permis de sauver des civils juifs et arabes des atrocités du Hamas.

Hadas Parush/Flash90 Le village bédouin de Hura dans le nord du Néguev

Le forum met en place un dispositif d’accompagnement thérapeutique et communautaire sous forme d’une réponse adaptée au stress, aux traumatismes et à l'anxiété extrêmes, grâce au travail de thérapeutes et de psychologues. Le forum propose également un accompagnement spécial pour les familles en leur facilitant un contact direct avec l'armée israélienne ou les autorités compétentes, une médiation et une assistance. Des aides financières complémentaires via des dons sont également accordées.

"Le rapprochement entre les Juifs et les Arabes se fait à travers les discussions. Ensemble, nous épaulons les familles des localités proches de Gaza qui ont payé un lourd tribut et leur apportons tout ce dont elles ont besoin. La communication entre les peuples est très essentielle. Nous offrons des cadeaux aux enfants des familles de personnes tuées ou enlevées et tout ce qui leur manque, pour leur permettre de survivre pendant cette période où rien ne les aide réellement. Ils ont besoin d’un maximum de soutien et pour cela nous nécessitons aussi de budgets", a déclaré Wahid.

Le forum va accompagner les victimes tout au long de leur vie, assure Wahid, et "prendra en charge leurs enfants". "Nous organiserons aussi des jours du souvenir chaque 7 octobre et des événements spéciaux. Je pense que cela montre au monde que le Hamas ne représente pas la société arabe, c’est un mouvement terroriste isolé. Dans la communauté arabe, il y a des chrétiens, des druzes, des bédouins, et nous voulons rappeler que le seul ennemi c’est le Hamas, nous n’avons rien à voir avec lui!", a conclu Wahid.

