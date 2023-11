Israël : une propriétaire réclame le loyer d'un couple tué par le Hamas, pendant le deuil

"Quel genre de personne encaisse le chèque d'une personne assassinée pendant que ses parents sont en deuil?"

En septembre, Nir et Shay, deux Israéliens emménagent ensemble, un mois avant d'être tués par le Hamas au festival Nova à Reim. La propriétaire de leur appartement a exigé des familles qu'elles lui verse un loyer le temps qu'elle trouve d'autres locataires, pendant la période de deuil (shiva).

"C'est moi qui l'ai contactée pour lui signaler que Nir et Shai avaient disparu. Une semaine plus tard, nous avons reçu un message indiquant que Shai avait été assassinée, et deux semaines plus tard, le même message pour Nir. J'ai dû dire à la propriétaire que les parents de Nir finissaient la période de deuil et qu'ils viendraient récupérer les affaires", raconte Efi, la mère de Shai.

"Elle m'a dit qu'on devrait parler d'argent, je lui ai dit qu'on parlerait de ce qu'elle voulait à la fin de la période de deuil. Je lui ai dit que nous avions vidé l'appartement, puis elle a demandé à ce que nous continuions à payer le loyer jusqu'à ce qu'elle trouve des locataires. Je lui ai dit non, malgré tout, en octobre, Nir et Shai n'étaient pas dans l'appartement et n'ont pas pu en profiter - et nous avons payé jusqu'au moment où nous avons quitté l'appartement", poursuit-elle.

À ce stade, Efi affirme que la propriétaire de l'appartement l'a informée qu'elle avait consulté un avocat, qui lui a dit qu'"il existe des conditions pour une rupture de contrat".

"Je lui ai demandé si le meurtre de deux locataires n'était pas une condition de rupture de contrat. J'ai été surprise par son exigence, car Shai et Nir ont dit qu'elle était une femme très gentille lorsqu'ils ont signé le contrat", affirme Efi.

La famille a également reçu "une liste de tout ce qui manquait dans l'appartement - comme un éplucheur et un presse-agrumes, un caddie et toutes sortes d'objets". Nous l'avons informée que nous n'utilisions pas ses ustensiles à elle, et que nous leur avions acheté du neuf lorsqu'ils ont démenagé", raconte Efi.

Mercredi dernier, la caution a été restituée à la famille, mais "après que la propriétaire ait encaissé le loyer d'octobre sur le compte de Nir - 7 000 shekels pendant la période de deuil et à notre insu. Quel genre de personne encaisse le chèque d'une personne assassinée pendant que ses parents sont en deuil" ?" interroge Efi.

