44 % des Israéliens favorables à la réimplantation juive dans la bande de Gaza

44 % des Israéliens sont favorables à la réimplantation juive dans la bande de Gaza après la guerre, contre 39 % qui s'y opposent, selon un sondage publié samedi soir. Les divergences d'opinion sur une telle éventualité sont très marquées en fonction de l'affiliation politique. 45 % de ceux qui se définissent comme politiquement de droite soutiennent cette décision, contre 8 % des électeurs de centre gauche.

La deuxième option sur laquelle les sondés ont été interrogés est celle du transfert du contrôle de la bande de Gaza à une coalition internationale. Celle-ci recueille le soutien de 30 % des sondés. Dans le détail, seuls 19 % des électeurs du Likoud soutiennent ce scénario, contre 49 % d'opposants à Netanyahou.

14 % des personnes interrogées estiment que c'est Tsahal qui devrait contrôler la bande de Gaza de façon permanente. Seuls 18 % des électeurs du bloc Netanyahou soutiennent également cette éventualité, contre 10 % des électeurs du bloc opposé.

La troisième possibilité, celle du transfert du contrôle de la bande de Gaza à l'Autorité palestinienne recueille 10 % d'approbation de l'ensemble de l'échantillon, tandis que seuls 4 % des électeurs du Likoud et 13 % des électeurs d'opposition y sont favorables.

Les sondés ont également été interrogés pour savoir si leur positionnement politique avait évolué depuis le déclenchement de la guerre par le Hamas. 36% ont déclaré qu'ils se positionnaient désormais plus à droite, et 6% plus à gauche, tandis que 53% affirment ne pas avoir changé d'opinion politique.

Enfin, seuls 19 % des Israéliens estiment que le gouvernement actuel devrait rester au pouvoir, et 58 % se déclarent en faveur de nouvelles élections après la guerre.