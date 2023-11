"Israël doit fournir du carburant à Gaza pour conserver le soutien américain" (Netanyahou)

"Aucun accord n'a encore été conclu pour la libération des otages"

S'exprimant en conférence de presse samedi soir aux côtés du ministre de la Défense, Yoav Gallant, et du ministre Benny Gantz, Benjamin Netanyahou a justifié l'envoi de carburant dans la bande de Gaza, une mesure très critiquée par l'opinion. Le Premier ministre a ainsi expliqué qu'Israël se devait non seulement "de respecter le droit de la guerre", mais aussi de répondre au demandes américaines "afin de s'assurer de la poursuite du soutien des Etats-Unis et des autres pays".

"Israël n'a pas d'autre choix que de fournir de l'aide humanitaire, incluant du carburant, dans la bande de Gaza. Nous avions dit que nous ne fournirions pas de carburant au Hamas, et c'est le cas. Nous fournissons la quantité minimale de fuel afin que les stations d'épuration d'eau puissent fonctionner dans le sud. Cela est nécessaire pour empêcher l'apparition d'épidémies sur le territoire, ce qui mettrait également en danger nos soldats", a justifié le Premier ministre.

Affirmant que la gouvernement et tout le pays "marchaient avec les familles des otages", en référence aux marches organisées par les proches des personnes kidnappées, Benjamin Netanyahou a assuré qu'aucun accord n'avait été conclu à ce jour concernant leur libération, et que tout développement sur ce point serait transmis au public.

Le Premier ministre a enfin réitéré les trois objectifs de la guerre : "détruire le Hamas, soutenir les otages et s'assurer ensuite qu'il n'y ait plus aucune menace venant de Gaza", a-t-il souligné en affirmant que le contrôle du territoire ne serait pas confié à l'Autorité palestinienne. "Nous ne pouvons pas avoir une autorité civile à Gaza qui soutient le terrorisme, encourage le terrorisme, finance le terrorisme et enseigne le terrorisme", a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a confirmé pour sa part que Tsahal était entrée dans la seconde phase de son offensive terrestre dans la bande de Gaza, dirigée sur Khan Younès au sud.