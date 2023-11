Israël-Hamas : Emmanuel Macron s'entretient avec le président égyptien et l'émir du Qatar

Emmanuel Macron a rappelé "l’obligation pour Israël de respecter le droit international humanitaire et la nécessité d’une trêve immédiate"

Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani et le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi concernant les derniers développements dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Lors de ces discussions, le président français a réitéré le droit d’Israël à se défendre et la nécessité qu’il y avait à combattre le terrorisme et à mettre le Hamas hors d’état de nuire, selon un communiqué de l'Elysée.

Les chefs d’Etat ont aussi évoqué la situation des otages et les actions entreprises pour les faire libérer. Emmanuel Macron a rappelé que la libération des personnes enlevées, parmi lesquelles huit Français, était une priorité absolue pour la France et que celles-ci devaient être relâchées "sans délai".

Les échanges ont également porté sur les inquiétudes des trois dirigeants face au bilan humain qui ne cesse de s'alourdir à Gaza. "Alors que les victimes civiles sont de plus en plus nombreuses à Gaza, que des hôpitaux et des écoles sont frappés par les bombardements, le président de la République a rappelé l’obligation pour Israël de respecter le droit international humanitaire et la nécessité d’une trêve immédiate devant conduire à un cessez-le-feu", mentionne le communiqué de l'Elysée. Les trois chefs d’État ont par ailleurs échangé sur les modalités du renforcement de leur coordination pour permettre l’acheminement de l’aide à la population civile de Gaza.

Rappelant l’Initiative pour la paix et la sécurité de tous qu’il avait proposée lors de son déplacement au Proche-Orient, Emmanuel Macron a enfin répété que la lutte contre le terrorisme, l’action humanitaire pour la population civile de Gaza et l’ouverture d’une perspective politique vers la solution des deux États, vivant côte-à-côte en paix et en sécurité, "étaient indissociables".