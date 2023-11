Des dizaines de personnes protestent contre l'antisémitisme en France, aux côtés des survivants de la Shoah

Des dizaines de jeunes juifs du mouvement de jeunesse "Hashomer Hatzair" ont manifesté contre la montée de l'antisémitisme, dans le sillage du conflit entre Israël et le Hamas, près du Mémorial de la Shoah à Paris, brandissant une pancarte sur laquelle était écrit : "Nous ne laisserons pas à l'histoire se répéter, ni bégayer". Des survivants de l'Holocauste se sont joints à la protestation, partageant leurs sentiments suite à l'attaque terroriste du 7 octobre. "J'ai vécu un tel massacre, j'ai vu des gens mourir devant moi. Ma sœur a été emmenée aux chambres à gaz sous mes yeux", a raconté Esther Senot (96 ans), qui a survécu environ un an et demi à Auschwitz-Birkenau. Selon le ministère de l'Intérieur français, cette année, 1 762 actes antisémites ont été signalés, la majorité d'entre eux survenant après l'attaque du Hamas il y a environ un mois et demi."