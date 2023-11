Opération à Gaza : Tsahal termine les préparatifs de la deuxième phase

De nombreux terroristes du Hamas ont fui vers le sud, et les dirigeants du groupe semblent être concentrés dans cette région, de même que la plupart des otages

Trois semaines après le début de son opération dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a réalisé des avancées significatives, en particulier dans le nord de la région, ont indiqué des responsables militaires au site Ynet. Les brigades opérant dans cette zone ont presque entièrement terminé la première phase du combat, sécurisant avec succès les bastions du Hamas et préparant le terrain pour la prochaine phase de l'opération terrestre dans le sud. Au cours du week-end, des forces combinées de chars, d'infanterie et du génie, soutenues par l'armée de l'air, ont pénétré dans de nouvelles zones du nord de la bande.

Ces zones incluent les quartiers de Zaytoun, situés au centre de la ville de Gaza, et la ville de Jabalia, au nord-est. Tsahal envisage également de cibler le bastion de Shujaiyya, réputé pour abriter l'un des bataillons les plus robustes du Hamas. Cette zone a déjà été le théâtre de lourdes pertes israéliennes lors de l'opération Bordure Protectrice, en 2014.

Selon les responsables militaires, l'opération se déroule en trois phases clés. La première phase consiste en une percée rapide et puissante, menée par des bulldozers D-9 et des chars, suivis de près par des soldats d'infanterie. Cette phase est appuyée par un feu d'artillerie massif, des hélicoptères, des avions de combat et des drones d'attaque. La deuxième phase, dite "peigne", implique la répétition de l'attaque dans les mêmes zones déjà touchées auparavant. La troisième phase consiste en un "nettoyage ponctuel" des terroristes survivants, la recherche de tunnels cachés et l'accumulation de renseignements et de moyens de combat.

IDF Spokesperson Puits de tunnel terroriste découvert dans une usine de béton dans la bande de Gaza

Parallèlement, Tsahal fait face à des défis considérables dans le sud de la bande de Gaza. Un grand nombre de terroristes du Hamas armés ont fui du nord vers le sud, et les dirigeants de l'organisation semblent être concentrés dans cette région, de même que la plupart des otages. Le sud-ouest de la bande abrite la région d'Al-Mawasi, déclarée zone humanitaire par Tsahal, où environ un million de réfugiés se sont regroupés après avoir fui le nord.

Par ailleurs, Tsahal progresse prudemment, en particulier contre les infrastructures souterraines du Hamas. Sous des sites stratégiques comme le "Carré de sécurité" près de Jabalia et sous les principaux hôpitaux de Gaza, l'armée a détecté d'importants espaces souterrains, comprenant un réseau de tunnels sophistiqué.