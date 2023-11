La Maison Blanche dément être parvenu à un accord Israël-Hamas

Le Washington Post a assuré qu’Israël, les États-Unis et le Hamas étaient parvenus à un accord préliminaire pour libérer des otages

La Maison Blanche a démenti samedi une information du Washington Post selon qui un accord prévoyant des libérations d'otages contre une pause de cinq jours dans les combats avait été conclu entre les belligérants. "Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, mais nous continuons à travailler dur" en ce sens, a écrit sur X (ex-Twitter) la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson.

https://twitter.com/i/web/status/1726064620387897370 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un peu plus tôt, le Washington Post avait assuré qu’Israël, les États-Unis et le Hamas étaient parvenus à un accord préliminaire pour libérer des dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza en échange d'une pause de cinq jours dans les combats, citant des personnes au courant de l'accord.

Selon l'accord détaillé de six pages, toutes les parties gèleraient les opérations de combat pendant au moins cinq jours, pendant que "les premiers 50 otages ou plus seraient libérés en petits groupes toutes les 24 heures", a rapporté le Washington Post. Le Hamas a pris environ 240 otages lors de son attaque sanglante du 7 octobre en Israël qui a coûté la vie à 1 200 personnes.

Le journal a indiqué que la surveillance aérienne superviserait les mouvements au sol pour aider à faire respecter la pause, qui vise également à permettre l'entrée d'une quantité significative d'aide humanitaire.