Au cours de l'opération, environ 35 tunnels et divers équipements militaires ont été découverts, tandis que des membres du Hamas ont été éliminés

La brigade parachutiste de l'armée israélienne, appuyée par des forces blindées, de génie, et l'aviation, a mené des combats intensifs dans les quartiers Sheikh Ajlin et Rimal, dans le nord de la bande de Gaza. L'objectif de l'opération, selon Tsahal, "visait à spécifiquement à repérer et à neutraliser les structures et les actifs du Hamas". Environ 35 tunnels et divers équipements militaires ont été découverts, tandis que des membres du Hamas ont été éliminés, a annoncé l'armée.

IDF Spokesperson L'armée israélienne intervient dans les quartiers Sheikh Ajlin et Rimal, dans le nord de la bande de Gaza

Le quartier de Rimal, reconnu comme l'un des quartiers les plus huppés de la bande de Gaza, était un lieu de résidence pour les hauts commandants du Hamas, qui y dirigeaient leurs activités terroristes tout en exploitant l'environnement civil. Ce quartier abrite également des installations militaires et des bâtiments administratifs gouvernementaux.

https://twitter.com/i/web/status/1726171162672267537 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Par ailleurs, un raid ciblé a été lancé contre un camp militaire utilisé par la branche technique du renseignement militaire du Hamas, où des dépôts d'armements et sept lance-roquettes ont été trouvés.