Israël : les organes d'un soldat tombé au combat sauvent la vie de 6 personnes

Le sergent Yonathan Yitzhak Samo, combattant au sein du 202ème bataillon parachutiste et grièvement blessé lors d'une bataille au centre de la bande de Gaza, a finalement été déclaré en état de mort cérébrale après que les médecins aient lutté pendant deux jours pour le maintenir en vie.

Sa famille a demandé à faire don de ses organes, organes réinplantés chez six différents patients. "Nous n'avons pas hésité quand nous avons eu l'opportunité de faire don de ses organes. Cela lui ressemblait", ont indiqué ses proches.

Le cœur de Yonatan Yitzhak Sam a été transplanté chez une personne de 46 ans, ses poumons chez une personne de 36 ans, son foie chez une personne de 51 ans et ses reins chez des personnes de 10 et 50 ans.

"Avant son service militaire, Yonatan avait été sélectionné pour intégrer le corps de renseignement mais avait insisté pour servir dans les parachutistes - comme ses oncles et cousins. Il a tout fait avec le sourire par engagement et par désir d'aider. Le fait qu'une partie de lui continue à vivre et à aider les autres... Il n'y a rien de plus gratifiant", a déclaré sa famille.

