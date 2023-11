"Après des hauts et des bas au cours des dernières semaines", Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, le Premier ministre du Qatar, se dit "plus confiant"

La conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas, lors de son attaque le 7 octobre contre Israël, repose désormais sur des questions pratiques "mineures", a affirmé dimanche le premier ministre qatari, sans toutefois fournir de calendrier.

"Les défis qui subsistent dans les négociations sont mineurs (...) Ils sont d'ordre logistiques et pratiques", a déclaré Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani lors d'une conférence de presse à Doha au côté du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Les négociations en vue d'un accord ont connu "des hauts et des bas au cours des dernières semaines. Je pense que je suis désormais plus confiant dans le fait que nous sommes proches d'un accord qui permettra à ces gens (les otages) de rentrer chez eux en toute sécurité", a-t-il ajouté.

L'attaque du Hamas menée le 7 octobre sur le sol israélien a fait 1.200 morts, en majorité des civils. En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007.