Israël : un remake de la chanson "Hareut" chanté par les enfants des localités proches de Gaza

Quarante-quatre jours après le début de la guerre en Israël, le mouvement "Front civil" a publié dimanche une nouvelle version de "Hareut", un poème écrit par Haim Gouri et mis en musique par Sasha Argov. La chanson a été écrite un an après le déclenchement de la guerre israélo-arabe de 1948 et commémore ceux qui sont tombés pendant la guerre.

La nouvelle version est interprétée par la chorale des enfants des localités frontalières de Gaza, qui ont été évacués de leurs maisons. Les nouvelles paroles ont été composées par Ofer Rosenbaum et Shulamit Stolero.

En outre, le mouvement a produit la série vidéo "Ahlan et Sahlan ya Gaza" qui a été vue par des des centaines de millions de personnes dans le monde.

Voici les paroles de la nouvelle chanson:

La nuit d'automne tombe sur la plage de Gaza

Destruction de bombardements d'avions

Ici, Tsahal franchit la ligne

Éliminez les porteurs de la croix gammée

Une autre année

Il n'y aura rien là-bas

Et nous rentrerons sains et saufs chez nous

dans l'année

Nous les éliminerons tous

Et puis nous reviendrons labourer nos champs

Et nous nous souviendrons d'eux tous

La beauté et la pureté du cristal

Parce qu'un tel mal est éternel

Tu ne laisseras pas nos cœurs oublier

L'amour est sanctifié dans le sang

Tu reviendras parmi nous pour t'épanouir

Et maintenant, nous n'avons plus de mots

Et notre âme crie

Parce qu'aujourd'hui notre âme est aussi une guerrière

Un seul peuple

Un peuple éternel pour toujours

Nous ne nous arrêterons pas et nous protégerons nos maisons

Nous ne serons pas silencieux

Comment pouvons-nous détruire nos ennemis aujourd’hui ?

Et nous nous souviendrons d'eux tous

Parce qu'un tel mal est éternel

Tu ne laisseras pas nos cœurs oublier

L'amour est sanctifié dans le sang

Tu reviendras parmi nous pour t'épanouir