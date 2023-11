"Israël mène la bataille du monde civilisé contre le mal" (Isaac Herzog)

"Les communautés juives du monde entier se mobilisent avec une énergie sans précédent"

Le président israélien Isaac Herzog a adressé un message spécial d'espoir et d'unité aux communautés juives du monde entier affirmant : "un mois s'est écoulé depuis que notre monde a changé à jamais."

"Le massacre du Hamas dans le sud d’Israël nous a contraints à affronter une sorte de mal qui n’était pas censé exister dans le monde moderne. Soyons très clairs : il ne s’agit pas seulement d’une guerre entre Israël et le Hamas. Israël combat peut-être sur le terrain, mais il mène la bataille du monde civilisé tout entier. Nous sommes déterminés à résister face à ce mal", a déclaré Herzog.

"Ici à Jérusalem, je vois un Israël qui prospère malgré tout. Au moment où je vous parle, nos fils et nos filles en uniforme sont en première ligne pour lutter pour nous protéger. Les Israéliens de tous horizons se soutiennent les uns les autres de manière remarquable. Les communautés juives du monde entier se mobilisent avec une énergie sans précédent. Je reçois des offres de soutien et de solidarité de tous les coins du monde. Israël est là pour vous, et vous êtes là pour Israël", a poursuivi le président.

"À la suite des massacres, nous avons assisté à une terrifiante vague d’antisémitisme à travers le monde : des étoiles de David peintes sur les maisons en France. À Londres, des familles retirent leurs mezuzot par crainte d'attaques, des manifestations haineuses et même un manifestant juif tué à Los Angeles. Cela a révélé le lien étroit entre l’antisémitisme et le sentiment anti-israélien. C’est le moment de nous accrocher à nos valeurs et à notre vérité. Il faut du courage et de la clarté morale pour y résister. Nous en sortirons plus forts, j’en suis sûr, et je vous envoie un message chaleureux, frères et sœurs du monde entier, depuis la résidence du Président dans notre capitale éternelle, Jérusalem. Le peuple d'Israël est vivant", a-t-il conclu.

