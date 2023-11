Le corps de Liel Hatzroni, 12 ans, formellement identifié un mois et demi après sa mort

Les "restes" de Liel ont été trouvés par des archéologues de l'Autorité des antiquités israéliennes qui avaient été appelés pour aider à identifier les corps

Le corps de Liel Hatzroni, une jeune Israélienne de 12 ans assassinée par des terroristes du Hamas qui ont envahi son domicile au kibboutz Be'eri le 7 octobre, a finalement été identifié, près d'un mois et demi après le massacre. Les restes de Liel ont été trouvés par des archéologues de l'Autorité des antiquités israéliennes qui avaient été appelés pour aider à trouver et identifier les corps qui étaient tellement brûlés qu'ils étaient méconnaissables. Les autorités ont communiqué la nouvelle à la famille Hatzroni samedi, dans la soirée.

Le matin de Simchat Torah, des terroristes sont entrés dans la maison de la famille Hatzroni et ont kidnappé ses membres, à l'exception du grand-père. La famille a été emmenée à la maison de Pessi Cohen, résidente de Be'eri, où tous ont été assassinés par les terroristes qui ont ensuite incendié la maison. Mercredi, la famille avait organisé des funérailles une cérémonie au cimetière temporaire du kibboutz Be'eri à Revivim dans le Néguev pour Liel, sa grande-tante Ayala, qui ont également été tués dans le massacre, mais sans le corps de la fillette. Des effets personnels de Liel ont été enterrées à la place de son corps, qui n'avait pas encore été identifié. La famille avait décidé de procéder à une cérémonie d'adieu, ne supportant plus l'attente de l'identification du corps.

Son grand-père et Ayala avaient pris en charge l'éducation de Yanai et Liel après que leur mère, Shira Hatzroni, a subi un accident vasculaire cérébral à leur naissance. Ils étaient aidés dans leur tâche par l'ensemble de la communauté de Be'eri. "Nous honorerons son départ de notre part avec une cérémonie d'adieu et en enterrant ses affaires. Mon cœur est brisé et éclaté, et refuse de le croire. C'est un cauchemar continu, et je ne suis pas sûr que nous nous réveillerons", a écrit sur Facebook Omri Shefroni, un proche, avant la cérémonie.