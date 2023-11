Visite des chefs de diplomatie de l'Autorité palestinienne et de pays musulmans en Chine lundi

"La Chine entretiendra une communication et une coordination approfondie avec la délégation conjointe"

Une délégation de chefs de la diplomatie de l'Autorité palestinienne et de quatre pays à majorité musulmane se rendra en Chine lundi et mardi, a annoncé Pékin dimanche.

"Lors de la visite, la Chine entretiendra une communication et une coordination approfondie avec la délégation conjointe des ministres des Affaires étrangères de pays arabes et musulmans afin de promouvoir une désescalade dans le conflit Israélo-palestinien, la protection des civils et un règlement équitable de la question palestinienne", a affirmé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'attaque du Hamas a fait 1.200 morts, et 240 personnes ont été emmenées en otages par le Hamas.

Après le début de la guerre la mois dernier, de nombreux responsables chinois, dont le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, avaient appelé à un cessez-le-feu immédiat et un "apaisement" de la situation.