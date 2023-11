L'équipe israélienne de natation artistique appelle au retour des otages détenus à Gaza

Dix athlètes ont participé aux photos réalisées avec un drone et sous l'eau dans la piscine nationale de l'Institut Wingate situé à Netanya

L'équipe israélienne de natation artistique a appelé, dimanche, à la libération des otages détenus à Gaza en postant sur son compte Instagram deux photos où les nageuses forment le message "Bring them home now!" (Ramenez-les à la maison maintenant!) à la surface de l'eau. "Comme tout le pays, nous aussi attendons et espérons que toutes les personnes enlevées rentreront bientôt chez elles. Nous avons décidé de filmer ce geste dans l'espoir de sensibiliser aux crimes contre l'humanité commis contre les Israéliens et contre les citoyens de nombreux pays", a écrit l'équipe dans un message accompagnant les photos.

Dix athlètes ont participé aux photos réalisées avec un drone et sous l'eau dans la piscine nationale de l'Institut Wingate situé à Netanya.

L'armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été emmenées en otages dans la bande de Gaza au cours de l'attaque initiale du Hamas. Parmi ces captifs figurent au moins trente mineurs, dont des enfants en bas âge, d'après des médias israéliens. La conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas repose désormais sur des questions pratiques "mineures", a affirmé dimanche le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, sans toutefois fournir de calendrier.