"Les USA n'auraient jamais donné d'essence à quelqu'un qui retient ses otages" (Ben Gvir)

"Rien ne doit entrer à Gaza, et encore moins du carburant"

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a commenté ce dimanche matin le fait qu'Israël fournisse de l'essence à Gaza pour conserver le soutien américain, affirmant que "les Etats-Unis n'auraient jamais donné de carburant à quelqu'un qui détient ses citoyens en otage".

Il a vivement critiqué la décision du cabinet de guerre d'approuver la procédure.

"Cela constitue une ligne rouge", a-t-il déclaré. "La ligne rouge, c'est notre peuple. Nous devons tout faire pour ramener nos otages".

Plus tard, le ministre a également formulé une autre critique à l'égard du cabinet de guerre. "Cela me dérange qu'en fin de compte il y ait ce qu'on appelle un cabinet de guerre, ces gens qui ont dirigé le concept de 'sécurité du pays'.Quand j'ai parlé de contre-mesures ciblées, ils m'ont considéré comme un clown".

"A mon avis, peu importe l'excuse que vous donnez, le carburant peut être utilisé par le Hamas à des fins terroristes. Même si je sais que cela n'arrive pas forcément aux mains du Hamas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas apporter de bouteilles d'eau tant qu'on ne sait pas ce qui est arrivé aux personnes enlevées, je ne sais pas dans quel état se trouvent les bébés et les femmes à l'heure actuelle", a-t-il déclaré.

"Rien ne doit entrer à Gaza, et encore moins du carburant. Il faut dire aux Américains qu'ils ne connaissent pas la situation des otages. Ils n'ont même pas reçu la visite de la Croix-Rouge et vous leur donnez de l'essence?", a-t-il ajouté.

Samedi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Yoav Gallant et Benny Gantz qu''Israël se devait non seulement de respecter le droit de la guerre mais aussi de répondre au demandes américaines afin de s'assurer de la poursuite du soutien des Etats-Unis et des autres pays".

