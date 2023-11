Gaza : la France envoie le porte-hélicoptères Dixmude en soutien hospitalier

La France va accueillir dans ses hôpitaux des enfants malades venus de la bande de Gaza

La France s'apprête à envoyer au Proche-Orient "dans les prochains jours" le porte-hélicoptères Dixmude, configuré pour offrir du "soutien hospitalier" à Gaza, a déclaré l'Elysée dimanche.

Le Dixmude appareillera "en début de semaine" et "arrivera en Égypte dans les prochains jours", a précisé la présidence française.

"Un nouvel affrètement d'un avion transportant plus de 10 tonnes de fret médical pour le début de semaine" a aussi été annoncé. "La France contribuera également à l'effort européen avec des équipements médicaux embarqués sur les vols européens des 23 et 30 novembre", a ajouté l'Elysée.

"La France mobilise tous les moyens à sa disposition pour contribuer à évacuer depuis la bande de Gaza vers ses hôpitaux des enfants blessés ou malades et qui ont besoin de soins urgents", a également expliqué le Palais. La veille, Emmanuel Macron a fait un point avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, sur la situation des otages détenus par le Hamas à Gaza ainsi que sur les négociations en cours. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu se trouvait samedi dans cet Etat du Golfe qui mène une médiation pour obtenir leur libération.

Le président français et son homologue égyptien ont convenu de "la nécessité d'augmenter le nombre de camions entrant dans Gaza et de renforcer la coordination pour l'acheminement de l'aide humanitaire et le traitement des blessés", a indiqué l'Elysée dimanche.