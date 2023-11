Israël-Hamas: marche silencieuse à Paris à l'appel du monde de la culture

"Je ne veux pas laisser la haine l'emporter, et c'est justement le sens de cette marche", a expliqué Agnès Jaoui

Plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées dimanche à Paris à l'appel du monde de la culture pour une "marche silencieuse" et "apolitique" pour la paix au Proche-Orient, a constaté une journaliste.

AFP Isabelle Adjani et Emmanuelle Béart, Marche silencieuse à Paris le 19 novembre

Parmi eux, l'actrice Isabelle Adjani, l'écrivain Marek Halter et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le cortège s'élançant de l'Institut du monde arabe (IMA), dont il est à la tête. "Les gens sont là pour apaiser. Ils ne pensent pas forcément la même chose. Je soutiens à fond cette manifestation d'unité", a déclaré l'ancien ministre à la presse.

Parmi les manifestants, peu de jeunes, des personnes portant un brassard blanc ou agitant un drapeau bleu avec une colombe blanche et le mot "peace", a constaté une journaliste sur place. Avec une grande banderole blanche et sans slogan, le cortège s'est ébranlé vers 14h40 très symboliquement depuis le parvis de l'IMA vers le Musée d'art et d'Histoire du judaïsme.

AFP Marche silencieuse à Paris le 19 novembre

"Je ne veux pas laisser la haine l'emporter, et c'est justement le sens" de cette marche, a pour sa part déclaré au Parisien la comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui qui a perdu deux membres de sa famille dans les attaques perpétrées le 7 octobre en Israël et sans nouvelles de trois proches pris en otage. Cette manifestation se tient une semaine après la marche contre l'antisémitisme, suivie par 100.000 personnes à Paris.

Samedi, des mobilisations pro-palestiniennes pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza ont rassemblé des milliers de manifestants à travers la France.