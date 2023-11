L'Autorité palestinienne prétend que la tuerie du festival Nova a été causée par Tsahal

"Après avoir nié la réalité de la Shoah, Mahmoud Abbas nie celle du massacre du 7 octobre. Il ne dirigera jamais Gaza", a réagi Netanyahou

L'Autorité palestinienne nie que les terroristes du Hamas aient commis le massacre du festival "Nova" à Re'im le 7 octobre, et prétend que la tuerie est le fait d'hélicoptères militaires israéliens. Dans un message distribué aux ministères des Affaires étrangères du monde entier et aux Nations Unies, Ramallah déclare que "les hélicoptères israéliens" sont à l'origine de la mort des 364 festivaliers, allégations aussitôt reprises par le Hamas, selon lequel le massacre a été causé par un "avion de guerre israélien".

Pour appuyer leurs dires, Autorité palestinienne et Hamas disent relayer les conclusions "d'une enquête policière publiée dans les médias israéliens", en référence à un article du Haaretz citant une source policière. D'après celle-ci, l'enquête sur l'incident aurait révélé qu'un hélicoptère de Tsahal avait tiré sur des terroristes et fait plusieurs victimes collatérales. Cependant, et contrairement aux affirmations des Palestiniens, il n'a pas été déclaré dans le quotidien israélien que tous les morts du festival étaient le résultat des "bombardements israéliens".

Le document envoyé par l'Autorité palestinienne aux instances internationales niant que la tuerie du festival Nova ait été perpétrée par le Hamas

Le communiqué du ministère palestinien des Affaires étrangères transmis à l'international indique que "l'enquête préliminaire menée par la police israélienne a prouvé que le 7 octobre, des hélicoptères israéliens ont bombardé des citoyens israéliens qui participaient au festival de musique, ce qui signifie que les avions de combat israéliens ont causé de nombreuses destructions dans la région". Le document précise que les forces israéliennes ont activé le "Protocole Hannibal", permettant "à la police d'occupation et à l'armée de tuer toutes ces personnes".

Relevons que selon l'enquête policière sur le massacre perpétré lors de la rave party, le premier hélicoptère de l'armée n'a été envoyé sur le site qu'à 11h12 - soit plusieurs heures après le début du massacre qui a commencé à 6h30.

La police a vivement réagi aux allégations publiées dans Haaretz, expliquant n'avoir effectué aucune enquête sur l'intervention de Tsahal sur le site : "L'enquête initiale s'est concentrée sur l'héroïsme des policiers qui ont agi sur les lieux, et sur les opérations de la police israélienne pour mettre fin au massacre commis par le Hamas. Cette enquête policière ne fait toutefois pas référence aux activités des forces de Tsahal et, par conséquent, aucune indication n'a été donnée sur d'éventuels dommages causés aux civils à la suite d'activités aériennes. Nous appelons les médias à faire preuve de responsabilité dans leurs publications et à se baser uniquement sur des sources officielles", a dit la police.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fustigé le président de l'Autorité palestinienne, et affirmé qu'il ne dirigerait jamais Gaza.. "Il ne suffit pas que depuis 44 jours Mahmoud Abbas refuse de condamner ce terrible massacre, maintenant son peuple nie ce massacre et rejette la faute sur Israël. Ce négationniste de la Shoah nie désormais également le massacre du Hamas. Je veux être clair : après l’élimination du Hamas, nous ne permettrons pas à celui qui nie le terrorisme, qui soutient le terrorisme, qui finance le terrorisme et qui éduque les enfants au terrorisme et à la destruction de l’État d’Israël de diriger l'administration civile de la bande de Gaza", a déclaré le Premier ministre.