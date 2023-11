Agnès Jaoui a perdu plusieurs membres de sa famille dans les attaques du 7 octobre

Interrogée par Le Parisien, Agnès Jaoui a raconté avoir appris ce qui s'était passé en Israël par son cousin qui vit à Tel-Aviv et dont elle est proche

Agnès Jaoui a été directement touchée par les attaques du Hamas du 7 octobre, dans lesquelles deux membres de sa famille ont été tués, et trois autres kidnappés. Noya Dan, 13 ans, et sa grand-mère Carmela Dan, 80 ans, assassinées, étaient issues de la famille paternelle de la comédienne et réalisatrice, tout comme Erez Kalderon, 12 ans, Sahar Kalderon, 16 ans, et leur père Ofer Kalderon, 53 ans, désormais retenus dans la bande de Gaza.

Interrogée par Le Parisien, Agnès Jaoui a raconté avoir appris ce qui s'était passé en Israël par son cousin qui vit à Tel-Aviv et dont elle est proche. Celui-ci l'a appelée alors qu'elle se trouvait à la clôture du Festival de Saint-Jean-de-Luz, à des années-lumière de là.

Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law Noya Dan, et sa grand-mère, Carmela Dan, assassinées par les terroristes du Hamas

"C’est plus tard, qu’une cousine du côté Jaoui, du côté de mon père, m’a appris que cinq membres de la famille avaient été kidnappés au kibboutz Nir Oz, à la frontière de Gaza. C’est un kibboutz très à gauche, et ma famille y était pacifiste, travaillant avec les Palestiniens et œuvrant pour la paix. Un kibboutz qui partage les mêmes valeurs que celui où mes parents et mon frère, après avoir dû quitter la Tunisie, ont vécu, au début des années 1960, avant d’arriver en France", a-t-elle raconté dans le quotidien. Selon elle, le Hamas visait précisément à assassiner "ceux qui sont pour la paix, et à semer le chaos, dans les corps et les esprits".

Quelques jours après, la famille a appris que les corps de la grand-mère Carmela, et sa petite fille Noya avaient été retrouvés à l’entrée de Gaza, grâce à un drone qui a permis de les identifier.

Après le 7 octobre, son cousin et sa famille sont venus reprendre des forces chez elle, explique-t-elle. "Du côté de mes parentes Hadas et Galith, à Nir Oz, il ne reste plus rien de leur vie au kibboutz, tout a été dévasté, elles vivent dans un hôtel, près d’Eilat", souligne celle qui a passé les étés de son enfance au kibboutz Hatzor près d’Ashdod, où elle rendait visite à sa famille maternelle.

Depuis ces tragédies, Agnès Jaoui se dit "dans un état de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connu", "et de tristesse infinie". "Je vois tout le monde se rejeter la faute, avec autant de sauvagerie que d’ignorance. Moi-même, en vous répondant et en racontant les tragédies que vit ma famille, j’entends les critiques : les Palestiniens eux aussi meurent et leurs maisons sont détruites, je le sais, et j’en suis profondément meurtrie, et pour l’instant nous sommes tous et toutes perdants, mais je ne veux pas laisser la haine l’emporter", affirme-t-elle.

Elle dit avoir été "choquée" par le fait qu’avant même la réplique israélienne, certains "aient cherché à justifier les massacres, à dire que c’était leur faute". "C’est faire preuve d’une telle ignorance et d’une telle inhumanité. Il y a beaucoup à dire sur le gouvernement Netanyahou et on a mille fois le droit de le critiquer, je suis la première à le faire, on peut, on doit critiquer, discuter, remettre en cause. Mais justifier l’injustifiable, parce qu’on est enfermé dans une idéologie, me glace. En ce moment, même quand je dis le mot « juif », c’est radioactif comme terme. La parole, les mots sont devenus dangereux", déplore la réalisatrice qui a remporté six César au cours de sa carrière.

Malgré tout, Agnès Jaoui veut croire qu'une paix est encore possible. "Je veux y croire, oui, même si aujourd’hui elle paraît loin. Je veux croire qu’arriveront des hommes, ou des femmes, en Israël comme en Palestine, capables de construire une paix stable et pérenne. Il existe des gens de bon sens, et modérés, qui œuvrent pour la paix. On ne les entend pas beaucoup. Ils ne crient pas comme les extrémistes. Ça fait moins vendre la modération, pas de phrases chocs à transférer à ses voisins comme un virus. C’est plus complexe. Tant pis. Ce sont eux qui m’intéressent, et qui feront le monde de demain", conclut-elle.