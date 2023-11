Noa Marciano assassinée par le Hamas au sein même de hôpital Al-Shifa, selon Tsahal

Un tunnel fortifié a également été découvert sous l'hôpital

Le caporal Noa Marciano a été assassiné par des terroristes du Hamas à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, a révélé le porte-parole de Tsahal lors de son point presse quotidien. "Selon nos conclusions, Noa était détenue dans un appartement adjacent à l'hôpital. Son geôlier a été tué dans une frappe israélienne, tandis que Noa a été légèrement blessée. Elle a ensuite été assassinée par le Hamas à l'intérieur même de l'hôpital", a détaillé le général de brigade Daniel Hagari. Le corps de la soldate de 19 ans, kidnappée le 7 octobre dans une base militaire, a été retrouvé le 17 novembre par l'armée israélienne.

Tsahal Image de vidéosurveillance montrant un otage amené de force par des hommes du Hamas à l'hôpital Al-Shifa le 7 octobre

Le porte-parole a ensuite présenté des images de vidéosurveillance datées du 7 octobre, montrant que deux otages népalais et thaïlandais ont été acheminés de force jusqu'à l'hôpital central de Gaza. Sur les images, le premier ne présente pas de blessures apparentes, tandis que le second paraît blessé. Sur d'autres images, on voit des véhicules militaires amenés directement d’Israël jusque dans l'enceinte de l'établissement. L’armée israélienne affirme ainsi que ces découvertes prouvent que le Hamas a utilisé l’hôpital Al-Shifa le jour même du 7 octobre comme infrastructure terroriste.

Tsahal Tunnel sous l'hôpital Shifa

Ces nouveaux éléments ont été présentés quelques heures après que l'armée a fait état de la découverte d'un tunnel terroriste fortifié de 55 mètres de long et 10 mètres de profondeur sous l’hôpital Shifa. Le puits du tunnel a été découvert dans la zone de l'hôpital, sous un hangar, à côté d'un véhicule contenant de nombreuses armes, notamment des RPG, des explosifs et des fusils Kalachnikov.

Dans un contexte de pressions internationales croissantes, Tsahal s'active pour rassembler les preuves attestant du fait que le centre hospitalier, qui est le plus important de Gaza, est bien un centre opérationnel clé du Hamas.