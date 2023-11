Médias palestiniens : l'armée israélienne bombarde depuis minuit l'hôpital indonésien à Gaza

L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que depuis minuit, l'armée israélienne effectue des frappes continues et massives autour de l'hôpital indonésien situé dans le nord de la bande de Gaza. Les Palestiniens affirment que Tsahal a déployé des tireurs d'élite autour de l'hôpital et que des chars l'encerclent. Selon Wafa, les bombardements dans la région sont sans précédent et comprennent, entre autres, des frappes aériennes au moyen de drones et des tirs d'artillerie. Il est également allégué que des tirs sont dirigés contre quiconque tente de sortir de la zone, et que plusieurs personnes, y compris des médecins, ont été blessées dans les bombardements.