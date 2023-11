Yinon Tamir et Dvir Barazani, âgés de 20 ans, deux nouveaux soldats tombés à Gaza

Leur mort porte à 64 les soldats tués dans la bande de Gaza depuis le début des opérations terrestres

L’armée israélienne a annoncé lundi matin la mort de deux soldats supplémentaires : le sergent Yinon Tamir, originaire de Pardes Hanna-Karkur, et le sergent-chef Dvir Barazani, de Jérusalem, tous deux âgés de 20 ans et membres du 890e bataillon de la brigade parachutiste. Yinon Tamir a été tué dans la nuit de dimanche à lundi lors des combats dans le nord de la bande de Gaza. Dvir Barazani a quant à lui été tué dimanche lors d'une activité opérationnelle dans le même secteur. Leur mort porte à 387 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de la guerre et 62 dans la bande de Gaza depuis le début des opérations terrestres.

IDF soldiers operating in the Gaza Strip.

Dimanche, l’armée israélienne avait annoncé la mort de 7 nouveaux soldats tombés à Gaza. Le capitaine (réserviste) Roy Biber, âgé de 28 ans, originaire de Tzur Moshe, était commandant d'équipe dans l'unité Yehalom du Corps du génie de combat. Le sergent Binyamin Meir Erli, âgé de 21 ans, originaire de Beit Shemesh, était un combattant du 101e bataillon, brigade des parachutistes.

Le sergent-chef (Rés.) Yakiir Bitton, 34 ans, de Jérusalem, soldat du bataillon 8717, brigade 261, le sergent-major (Rés.) Rani Tachan, 40 ans, de Sde Nehemya, officier de liaison du bataillon 8717, brigade 261, capitaine (Rés.) Hen Yahalom, 35 ans, de Kfar Azar, officier du bataillon 8159 de l'artillerie, tombés samedi au combat dans le nord de la bande de Gaza.

L'armée israélienne intervient dans les quartiers Sheikh Ajlin et Rimal, dans le nord de la bande de Gaza

Le lieutenant réserviste, Adir Portugal, 23 ans, de Mazkeret Batya, officier du bataillon Shaked, de la brigade Givati et sergent Gal Mishaelof, 21 ans, soldat du bataillon Tsabar de la brigade Givati, également tombés lors des combats dans la bande de Gaza.