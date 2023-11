Le Hamas renouvelle les contacts avec le Qatar au sujet des otages, le cabinet de guerre israélien se réunit

Selon certaines informations, Israël a posé comme condition que les mères et les enfants, soit une cinquantaine d’otages, soient libérés

Le cabinet de guerre israélien s’est réuni dimanche soir dans le cadre de la reprise des négociations au sujet des otages détenus par le Hamas à Gaza sous l’égide du Qatar. Ces derniers jours, l’organisation terroriste "n’a fait que formuler de nouvelles exigences, sans participer activement aux négociations", a rapporté la chaîne publique israélienne Kan.

Yonatan Sindel/Flash90 Photos des otages du Hamas à Gaza placées sur les bancs de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem

Selon la source citée par Kan, la reprise des contacts entre le Hamas et le Qatar est la raison de l’optimisme qui était de rigueur dimanche en Israël, aux États-Unis et au Qatar. Le renouvellement des relations entre le Qatar et les terroristes du Hamas ouvre une possibilité de discussion sur un accord. Selon certaines informations, Israël a posé des conditions strictes selon lesquelles les mères et les enfants, soit une cinquantaine d’otages, doivent être libérés.

Le Hamas n’a rien laissé filtrer au sujet d’une éventuelle acceptation de ces conditions israéliennes. Israël n’a pas non plus indiqué s’il se retirera des négociations en cas de refus de ses conditions par le Hamas. Toutes les parties prenant part aux négociations affirment qu’à ce stade aucun accord n’est en voie d’être conclu.

Dmitry Astakhov / Sputnik / AFP Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani

Dimanche, le Washington Post a rapporté qu'Israël et le Hamas avaient convenu d'une trêve de cinq jours en échange de la libération d'au moins 50 otages. Selon les informations rapportées par le journal, l’accord a été conclu grâce à la médiation des États-Unis, qui ont mené des négociations avec le Qatar. Il a également été annoncé qu'une surveillance aérienne serait effectuée pour vérifier qu'Israël et le Hamas respectaient les termes de l'accord. Le quotidien a depuis supprimé de son site cette publication, après qu’Israël a fermement nié être parvenu à un quelconque accord avec le Hamas.