L'Autorité palestinienne supprime sa déclaration niant le massacre du Hamas

La diplomatie de l'Autorité Palestinienne a supprimé sa déclaration niant la responsabilité du Hamas dans le massacre lors du festival Nova près du kibboutz Re'im, le 7 octobre, a rapporté le journal Haaretz. Des sources palestiniennes ont indiqué que la publication de la déclaration n'avait pas été approuvée par le président de l'AP, Mahmoud Abbas.

La déclaration maintenant supprimée affirmait que le feu provenant d'"hélicoptères israéliens" avait causé la mort de 364 personnes ayant participé à la fête. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait qualifié les revendications de l'AP de "tout à fait absurdes". "Mahmoud Abbas, qui a par le passé nié l'existence de l'Holocauste, nie aujourd'hui l'existence du massacre du Hamas, et c'est inacceptable", a-t-il affirmé dans une communication officielle.

"Mon objectif est que le lendemain de la destruction du Hamas, toute future administration civile à Gaza ne nie pas le massacre, n'éduque pas ses enfants à devenir des terroristes, ne paie pas pour des terroristes, et n'enseigne pas à ses enfants que leur but ultime dans la vie est de voir la destruction et la dissolution de l'État d'Israël. Cela n'est pas acceptable, et ce n'est pas la manière d'atteindre la paix", a-t-il conclu.

Le document envoyé par l'Autorité palestinienne aux instances internationales niant que la tuerie du festival Nova ait été perpétrée par le Hamas

De son côté, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a indiqué que "cette déclaration ne respecte pas les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie dans l'horrible attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre. Nous comprenons que l'Autorité palestinienne a retiré cela de son site, et nous sommes heureux qu'elle ait clarifié depuis que ce n'est pas sa position officielle."