Une source diplomatique assure que les affirmations des médias arabes sur un cessez-le-feu imminent ne sont pas sérieuses

Une source égyptienne a révélé au Wall Street Journal que les prisonniers palestiniens impliqués dans l'échange visant à libérer les otages, ne seraient pas affiliés au Hamas. D'après le WSJ, le Hamas demande une libération progressive, par groupe, des otages comme des prisonniers. Israël pourrait ainsi commencer par libérer des prisonniers mineurs en échange de 50 femmes et enfants otages. Le WSJ, citant des officiels égyptiens proches des négociations, rapporte qu'une proposition envisagée implique que le Hamas libère un groupe de femmes et d'enfants capturés durant les attaques du 7 octobre, en échange d'un nombre équivalent de femmes et d'enfants palestiniens détenus en Israël.

Selon des sources proches du dossier cité par Kan, cet accord pourrait inclure la libération de femmes et d'enfants en échange d'une trêve temporaire de plusieurs jours. Le Hamas se serait engagé à ne pas séparer les mères de leurs enfants lors de la libération, tandis que les échanges pourraient se dérouler en partie au poste-frontière de Rafah, selon ces sources égyptiennes.

Une source diplomatique a affirmé lundi matin que, bien que les négociations pour un échange de prisonniers progressent, les affirmations des médias arabes sur un cessez-le-feu imminent ne sont pas sérieuses. "Des avancées sont en cours pour la libération de certains de nos otages, mais aucun accord définitif n'a été conclu", a-t-elle déclaré à la radio publique Kan Reshet Bet. Lors d'une réunion du cabinet de guerre dimanche soir, qui a vu la participation du chef du Mossad et du responsable du renseignement pour les personnes enlevées et disparues, les termes d'un possible accord ont été discutés.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des femmes participent à un rassemblement appelant à la libération des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, sur la "Place des Otages" à Tel Aviv, le 12 novembre 2023

Selon le journal libanais Al-Akhbar, le Hamas demande un cessez-le-feu de cinq jours, tandis qu'Israël propose un maximum de trois jours. Le groupe a également exigé l'arrêt des activités de renseignement de Tsahal dans le nord de Gaza, mais Israël s'est engagé à mettre fin à ces activités uniquement dans le sud de la région. Le journal rapporte aussi que le Hamas demande que les terroristes relâchés après l'accord ne soient pas arrêtés ou visés par une attaque israélienne après leur libération.