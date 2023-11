"Shema Israel", la chanson sur l'épreuve de la guerre de David Broza et d'Avraham Tal

"Nous sommes tous éternellement liés ici, sur cette terre, maintenant et jusqu'à ce que de cette profonde douleur émerge la lumière"

Les chanteurs israéliens David Broza et Avraham Tal ont sorti lundi une nouvelle chanson intitulée "Shema Israel" qui traite de la douleur émanant de la cassure du 7 octobre provoquée par la guerre. Voici une partie des paroles : "La réalité ne montre aucune pitié / Ô terre saignante, éveille-toi / Laisse le vent qui souffle te guérir / Depuis longtemps, nous n'avons pas allumé la lumière en nous / Les larmes nous submergent, notre cœur entier est inondé / Et de cette profonde douleur nous nous relèverons / Mon âme est liée à la tienne".

Dans un communiqué, David Broza et Avraham Tal ont affirmé : "A vous, nos sœurs et nos frères en Israël et dans le monde, nous soutenons tous ceux qui luttent pour nous, pour notre maison, nous embrassons ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher et nous prions avec toutes les familles qui attendent le retour de leurs êtres chers. Nous sommes tous éternellement liés ici, sur cette terre, maintenant et jusqu'à ce que de cette profonde douleur émerge la lumière".