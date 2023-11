L'armée israélienne élimine trois commandants du Hamas dans la bande de Gaza

Les terroristes ont été éliminés par un avion israélien et le dépôt d'armes dans lequel ils se cachaient détruit

L’aviation militaire israélienne a éliminé trois nouveaux commandants de l'organisation terroriste du Hamas, a indiqué Tsahal lundi matin. "Les opérations terrestres à l'intérieur de la bande de Gaza se poursuivent et les forces opèrent sur le terrain tout en dirigeant avions et drones pour éliminer les terroristes et leurs infrastructures", a fait savoir le porte-parole de l’armée.

"Les troupes de Tsahal ont identifié une cellule terroriste qui entrait dans un bâtiment. Grâce à la frappe effectuée par un avion de Tsahal, les terroristes ont été tués et un dépôt d'armes dans lequel ils se cachaient a été détruit", a précisé le communiqué. "Les forces de Tsahal continuent de "diriger des avions pour frapper les terroristes et leurs infrastructures et localiser des armes et des équipements militaires", a ajouté le porte-parole.

https://twitter.com/i/web/status/1726493481319665931 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dimanche, Tsahal a dévoilé des images de caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa, obtenues grâce à leur vaste opération terrestre. Ces images montrent des terroristes du Hamas amenant au plus grand centre médical de Gaza un citoyen népalais et un citoyen thaïlandais enlevés en Israël le 7 octobre. D'autres images diffusées par Tsahal à partir des caméras de sécurité de l'hôpital montrent des véhicules israéliens volés par le Hamas entrant dans l'hôpital par la porte principale le 7 octobre.

Au cours du week-end, 13 soldats ont par ailleurs été tués au combat lors de violents affrontements dans le nord de la bande de Gaza. Ces décès portent le nombre total de victimes à 64, au cours d'activités opérationnelles à l'intérieur de la bande de Gaza et à 387 depuis le début de la guerre, le 7 octobre.