Gaza : Tsahal diffuse une vidéo montrant des terroristes du Hamas emmener des otages dans l'hôpital Shifa

Selon Israël, ces vidéos constituent des preuves claires de l'utilisation de l'hôpital Shifa par le Hamas comme centre opérationnel

Le Shin Bet et l’armée israélienne ont révélé dimanche soir des images montrant le Hamas ramenant deux otages étrangers, un Thaïlandais et un Népalais, à l'hôpital Al-Shifa le 7 octobre. Une première vidéo montre un groupe de terroristes du Hamas traînant un homme vers une des entrées de l'hôpital, clairement contre son gré puisqu'il résiste ouvertement, bien qu'il soit maîtrisé. Une autre vidéo montre un homme sur une civière qui semble avoir été blessé à la poitrine, avec beaucoup de sang qui s'écoule et une de ses jambes coupée.

Tsahal n'a pas précisé l'identité de l'otage étranger dans chaque vidéo, mais a confirmé que les images ont été acquises grâce à des enregistrements internes de l'hôpital, bien que leur obtention ait nécessité plusieurs jours. Par ailleurs, il a été rapporté qu'un terroriste est entré dans l'hôpital Shifa à bord d'une jeep militaire volée à l’armée.

Tsahal a toutefois estimé que les vidéos constituaient des preuves claires de l'utilisation de l'hôpital Shifa par le Hamas comme centre opérationnel, en lien avec les attaques du 7 octobre dans le sud d'Israël et la prise d'otages. L’armée n'a pas communiqué sur l'actuelle localisation de ces otages, mais des responsables militaires ont émis l'hypothèse que des membres du Hamas se seraient enfuis de l'hôpital Shifa avec des otages.

Outre ces vidéos, Tsahal a confirmé la découverte de corps d'Israéliens tués le 7 octobre. Le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, a révélé que les renseignements indiquaient que l'otage israélienne, Noa Marciano, avait été tuée à l'hôpital Shifa, contredisant ainsi les affirmations du Hamas selon lesquelles elle aurait été victime de frappes aériennes israéliennes. Hagari a précisé que Marciano avait été blessée à un certain moment, mais qu'un rapport d'autopsie révélait qu'elle avait ensuite subi des blessures mortelles infligées par le Hamas à l'hôpital.