Israël : l'interception laser pourrait devenir rapidement opérationnelle

La guerre contre le Hamas pourrait accéler l'utilisation de Iron Beam, dont la mise en service est prévue pour 2025

Israël fait face à des attaques continues de missiles, de roquettes et de drones lancés par des groupes comme le Hamas, le Hezbollah, les milices pro-iraniennes en Syrie et les Houthis au Yémen. En réponse, le pays a développé un système de défense multicouche sophistiqué au cours des 15 dernières années, bénéficiant d'investissements de plusieurs milliards de dollars.

Parmi les développements récents, le système "Iron Beam" (Bouclier de Lumière) de la société Rafael se distingue comme une innovation majeure. Ce système utilise un laser haute puissance pour intercepter des roquettes, des missiles antichars, des drones et des obus de mortier. Plus de cent ingénieurs de Rafael travaillent sur ce projet, considéré comme l'un des défis technologiques les plus significatifs jamais rencontrés par les industries de défense israéliennes, qui vise à créer un système d'interception rapide et efficace, avec des munitions inépuisables et sans coût.

De récents tests de Iron Beam dans le Néguev ont montré des résultats prometteurs, le système ayant réussi à intercepter diverses menaces aériennes. Le cœur du système est un pointeur laser électrique, capable de cibler et d'envoyer un rayon laser puissant, invisible à l'œil nu.

Defense Ministry Le système de défense israélien Iron Beam

Cette innovation intervient alors que depuis le début de la guerre contre le Hamas déclenchée le 7 octobre, plus de 10 000 projectiles ont été tirés sur Israël, dont 3 000 dans les premières heures du conflit. Rafael et le ministère de la Défense israélien considèrent les opérations actuelles comme une opportunité pour tester le Bouclier de Lumière dans des conditions de combat réelles.

Le déploiement initial de Iron Beam est prévu pour 2025, bien que son développement soit en cours d'accélération pour une mise en service dès 2024. Il devrait compléter le système Dôme de Fer existant, dont le tire d’un missile d'interception coûte environ 50 000 dollars, offrant une option de défense plus rentable. Le choix de mode d’interception sera basé sur le profil de tir et la capacité à fournir la réponse la plus rapide et la plus précise.

Dans une interview au journal Calcalist, un des responsables du programme Iron Beam de Rafael a exprimé de grandes ambitions pour ce nouveau système de défense. "Notre objectif est d'atteindre un état où l'ennemi se sent totalement impuissant. Il doit comprendre que nos pointeurs laser, déployés là où nécessaires, interceptent et détruisent toutes ses attaques, presque instantanément après leur lancement, bien avant qu'elles n'atteignent le territoire israélien ou ne menacent quiconque. Dans un tel scénario, l'activation des sirènes d'alerte pourrait même devenir inutile."