Selon des sources égyptiennes, le Hamas promet que les mères ne seront pas séparées de leurs enfants

Le Wall Street Journal a confirmé qu'Israël et le Hamas sont proches d'un accord sur les otages, accord dans le cadre duquel une partie des Israéliens détenus à Gaza seraient libérés en contrepartie d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza. Des sources égyptiennes impliqués dans les détails des pourparlers ont déclaré au journal que les deux parties n'ont pas encore convenu de la durée de la trêve. Selon elles, dans le cadre de la proposition discutée hier, le Hamas libérerait un certain nombre de femmes et d'enfants détenus - un accord n'ayant pas encore été atteint sur le nombre précis - , en échange d'un nombre similaire de femmes condamnées pour activités terroristes et de mineurs détenus en Israël.

Aucun accord n'a encore été conclu concernant la durée du cessez-le-feu en échange de la libération des otages de la bande de Gaza. Les sources égyptiennes ont indiqué qu'un des scénarios évoqués mentionne un cessez-le-feu de cinq jours. Le premier jour du cessez-le-feu, 50 femmes et enfants seraient libérés, et pendant les quatre jours suivants, environ 10 otages seraient libérés chaque jour. Les sources égyptiennes ont ajouté que le Hamas promet que les mères ne seront pas séparées de leurs enfants.

Le Hamas prétend ne pas savoir où tous les otages à Gaza sont détenus, affirmant que certains sont entre les mains d'autres organisations

Selon les sources égyptiennes, l'un des problèmes soulevés dans les discussions est que le Hamas prétend ne pas savoir où tous les otages à Gaza sont détenus, affirmant que certains sont entre les mains d'autres organisations. Selon l'Égypte, Israël effectue également une vérification "minutieuse" de la liste des prisonniers palestiniens, afin de s'assurer qu'aucun des libérés n'est lié au Hamas.

Une autre source de désaccord dans les négociations entre Israël et le Hamas, qui se déroulent avec la médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, concerne la formule qui permettrait d'acheminer au moins 150 camions d'aide à Gaza chaque jour - y compris l'entrée de carburant destiné aux hôpitaux - et l'opposition du Hamas à permettre à Israël de faire voler des drones pour des missions de surveillance dans la bande de Gaza.

Yonatan Sindel/Flash90 Marche des familles pour la libération des otages, à Jérusalem

Selon le journal libanais Al-Akhbar, proche au Hezbollah, les États-Unis ont promis aux médiateurs qataris qu'ils persuaderaient Israël de progresser vers un accord. En échange, ils ont demandé au Qatar de faire pression sur le Hamas pour augmenter le nombre d'otages à libérer. Al-Akhbar a rapporté que le Hamas a expliqué aux médiateurs qataris que même cinq jours de cessez-le-feu ne sont "pas suffisants", car le rassemblement des otages nécessite plus de temps en raison de leur emplacement dans plusieurs endroits de la bande de Gaza.