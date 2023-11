La moustache, nouvelle tendance des réservistes de Tsahal

Les photos des parachutistes moustachus ont inondé le net et la tendance s’est propagée à tous les réservistes mobilisés depuis le 7 octobre

Depuis quasiment le début de la guerre, une nouvelle mode lancée par des soldats réservistes de l’armée israélienne prend ses quartiers dans la fashion war mood du moment : la moustache. L'idée serait née au sein de l'unité du 55e bataillon parachutiste, qui voulait reproduire une ancienne photo des soldats qui s’étaient emparés du Mur Occidental en 1967, sur laquelle ils portaient tous la moustache.

"Nous avons décidé de faire une reconstitution de la photo de la victoire. Cela a commencé très spontanément", raconte Noam Koren à Ynet. "Nous avons alors pris une tondeuse et rasé presque tout le bataillon !". Les photos des parachutistes moustachus ont alors inondé le net et la tendance s’est propagée à tous les réservistes mobilisés depuis le 7 octobre. Un grand nombre, toutes brigades confondues, ont adopté ce nouveau trend, devenu symbole de la guerre.

"Nous avons diffusé les photos sur Facebook et Instagram et cela a juste pris de l'ampleur, de nombreux soldats nous ont alors suivis", explique Noam Koren. Et si, pour les parachutistes, il s'agissait de reproduire la photo de la victoire de la libération du Mur Occidental, les réservistes de la brigade commando racontent une autre histoire originelle : pour eux, la moustache serait plutôt un hommage aux combattants de la guerre de Kippour. Entre gag, hommage et touche d'esthétisme en pleine guerre, la moustache n'en finit pas de rallier de nouveaux supporters.