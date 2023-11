Gaza : plus de 300 terroristes emmenés en Israël pour interrogatoire

Les terroristes interrogés ont indiqué l'emplacement des tunnels souterrains, des entrepôts et des armes

L'activité de combat de l'unité 504 de Tsahal a été révélée. Un haut fonctionnaire de l'unité a notamment déclaré que "jusqu'à présent, nous avons arrêté plus de 300 terroristes lors de l'opération au sol à Gaza qui ont été emmenés en Israël pour enquête".

"Les informations qui ressortent des interrogatoires des terroristes sont très précieuses, conduisant à l'élimination d'autres terroristes et au maintien de la sécurité de nos forces", poursuit-il.

Les terroristes interrogés ont indiqué l'emplacement des tunnels souterrains, des entrepôts et des armes, tout en révélant les positions de l'ennemi ainsi que les méthodes opérationnelles et les efforts d'assimilation de l'ennemi au sein de la population civile.

Tout au long des combats, le centre de collecte et d'influence du renseignement de l'unité fonctionne, qui opère avec une grande variété d'outils et de méthodes pour quatre objectifs principaux : l'appui aux manœuvres, le renseignement pour incriminer les cibles, l'influence et la direction des efforts d'évacuation de la population au sud de Gaza.

Par ailleurs, l'unité a utilisé divers outils opérationnels avec l'aide desquels elle a passé plus de 30 000 appels en peu de temps, envoyé plus de dix millions de SMS, plus de neuf millions de messages enregistrés, ainsi que la diffusion d'environ quatre millions de tracts et de tracts aériens et terrestres appelant la population à évacuer. L’effort d’évacuation permet à Tsahal d’attaquer largement les infrastructures du Hamas dans la région.

Grâce aux renseignements humains précis fournis par l'unité 504, plus de 300 nouvelles détections d'ennemis dans la bande de Gaza ont été effectuées et plus de 100 cibles ont été attaquées.

