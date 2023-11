Israël : une famille bédouine enlevée à Gaza, dont une jeune fille voilée

Les membres de la famille sont issus de la tribu Alziadna, qui réside dans la diaspora bédouine près de la ville de Rahat

Les terroristes du Hamas n’ont pas épargné la communauté arabe israélienne le 7 octobre dernier. En effet, en plus d'avoir tué 17 personnes, ils en ont kidnappé 6 dont 4 membres d'une même famille, la famille Alziadna, originaire du Néguev.

Les terroristes se sont rendus dans la ferme où travaillaient Yosef et ses enfants Bilal, Hamza et Aisha avant de tout brûler, piller et de les enlever à Gaza.

Les membres de la famille sont issus de la tribu Alziadna, qui réside dans la diaspora bédouine près de la ville de Rahat.

Aisha, 17 ans, récemment fiancée à un membre de la tribu était sur le point de se marier et portait le hijab sur la tête en tant que femme musulmane pieuse. On suppose que les membres de la famille ont également parlé en arabe avec leurs ravisseurs, mais le Hamas ne fait pas de distinction entre Juifs et Arabes.

Les membres de la famille ont découvert l'enlèvement dans une vidéo dans laquelle les terroristes capturaient Bilal et Hamza. Yosef le père et Aisha ont été considérés comme portés disparus pendant 23 jours, jusqu'à ce que les membres de la famille reçoivent une autre vidéo de l'armée dans laquelle les quatre membres de la famille sont vus marchant aux côtés des terroristes vers Gaza.

Yosef est marié à deux femmes et père de 19 enfants. Il est le principal soutien de famille et travaille dans la ferme laitière du kibboutz Hulit depuis 17 ans. "Le kibboutz est pour lui comme une famille, ils faisaient tout ensemble", explique son frère Ali.

​