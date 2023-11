"Nous avons les gens les plus fous au pouvoir" (Yaïr Lapid)

"Nous avons besoin d’un gouvernement fonctionnel en temps de guerre"

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a déclaré lundi que "le gouvernement ne fonctionne pas. Le gouvernement se comporte comme s'il n'y avait pas de guerre et Netanyahou se contente de dire lors des conférences de presse : 'Ce n’est pas le moment de faire de la politique'".

"Je dis aux ministres du gouvernement : que se passe-t-il ? Quand réaliserez-vous qu'un désastre s'est produit ici ? C'est ce qui arrive quand on prend les gens les plus fous et qu'on les met au pouvoir. S’ils n’arrêtent pas de faire de la politique, nous devrons leur dire de rentrer chez eux. Et ce moment est venu. Il (Netanyahou) a perdu la confiance du peuple et de l’opinion publique. Nous avons besoin d’un gouvernement fonctionnel en temps de guerre", a ajouté Lapid.

"Le fait que nous soyons une démocratie est le secret de la force d'Israël. C'est pourquoi nous sommes plus forts et c'est pourquoi nous gagnerons."

Le président du parti Israël Beitenu, le député Avigdor Lieberman, a également sévèrement critiqué le gouvernement actuel lors de la réunion de faction de son parti:

"L’ensemble des dirigeants, tant politiques que sécuritaires, ont été retenus captifs pendant des années dans un concept politique erroné, que je peux définir comme une tentative d’acheter tranquillement la sécurité. J'essaie de ne déranger personne. C'est pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est pourquoi le drame s'est produit le 7 octobre. Malheureusement, cette conception erronée continue d’être la conception dominante, même aujourd’hui, parmi les dirigeants politiques et sécuritaires."

