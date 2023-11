Un projet artisitique pour aider les familles touchées par le massacre du Hamas

Dans la deuxième phase du projet, les oeuvres seront réalisées à partir des souvenirs personnels des survivants

Un projet artisitique mettant en lumière une soixantaine d'oeuvres qui subliment les localités frontalières de Gaza et la beauté de la terre a été créé en collaboration avec artistes de la Bezalel Academy of Art and Design, Barry Printing et la start-up israélienne Wix. Les oeuvres ont offertes à toute personne qui fait un don aux familles du sud touchées par le massacre du Hamas.

Les oeuvres ont été réalisées suivant différentes techniques et représentent des habitations, des paysages et la nature des environs tels qu'ils étaient avant la catastrophe du 7 octobre où 1200 Israéliens ont été tués par le Hamas.

Des professeurs, des diplômés et des étudiants de quatrième année du Département de communication visuelle du campus de Jérusalem participent au projet de volontariat, aux côtés de Michelle Kishka, l'une des plus grandes illustratrices et dessinatrices de bandes dessinées israéliennes, l'illustrateur David Polonsky ou encore l'artiste Zeev Engelmayer.

Des dizaines d'illustrations ont été mises en ligne sur un site Internet dédié au projet. Pour chaque don d'un montant de 100 shekels, chaque personne peut choisir une oeuvre et les bénéfices seront intégralement transférés à un fonds qui agit pour l'aide immédiate aux habitants des localités frontalières de Gaza touchés par la catastrophe. Dans la deuxième phase du projet, les oeuvres seront réalisées à partir de souvenirs personnels des survivants.

​