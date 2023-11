Les effets personnels des victimes du Festival Nova rassemblés en un même lieu

"C'est un témoignage de ce que nous avons vécu là-bas"

Rassembler les effets personnels des victimes pour les restituer aux familles et leur permettre de conserver un précieux souvenir de leurs proches. C'est ce qu'ont entrepris de faire les producteurs du festival Nova, qui ont méticuleusement recueilli chaque objet ou vêtement sur le site du massacre de Re'im, et les ont entreposés dans une salle à Sdot Yam, un kibboutz sur la côte nord d'Israël.

Des lunettes récupérées sur le site du Festival Nova, théatre d'une tuerie de masse par le Hamas le 7 octobre

La pile de chaussures, les paires de lunettes cassées et les sacs à main déchirés rappellent les images d'un autre temps. Chacun de ces objets, qu'il s'agisse d'un t-shirt, d'un foulard ou même d'un trousseau de clés, renferme une valeur sentimentale inestimable pour ceux qui ont perdu un être cher. Ils sont aussi les derniers stigmates d'une époque beaucoup plus insouciante, celle

Deux des producteurs du festival Nova, Raz Malka et Sharel Butabia, appellent tous ceux qui étaient présents à l'événement, ainsi que les familles des victimes assassinées et kidnappées, à venir identifier les objets : "Nous avons rassemblé des milliers d'objets trouvés sur le site du festival. Tout a été lavé et nettoyé, et nous sommes sûrs que les familles seront heureuses de récupérer ces objets, tout comme les personnes qui ont survécu", a déclaré Raz Malka, ajoutant : "C'est un témoignage de ce que nous avons vécu là-bas."

Des familles venues à Sdot Yam ont déjà pu identifier les affaires de leurs proches.